È finita tra il tronista Luigi Mastroianni e Irene Capuano. La coppia, nata sotto i riflettori di Uomini & Donne, è scoppiata pochi mesi dopo la scelta, avvenuta la scorsa primavera.

A confermarlo un annuncio apparso sui social e condiviso dallo stesso tronista. “Abbiamo provato a darci una seconda possibilità” ha detto ai fan “Ma non è andata“.

L’annuncio di Luigi

Con ben 2 lunghe stories apparse sul suo profilo Instagram, Luigi ha informato i follower che la storia con Irene, scelta durante il suo trono, non ha funzionato fuori dallo show.

“È da un po’ che giustamente mi viene fatta la domanda, come vadano le cose con Irene” comincia l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella.

“Se non ho risposto non è per menefreghismo o perché non ho avuto ho avuto rispetto di voi, come qualcuno ha insinuato. Se non l’ho fatto è solo perché a quella domanda nemmeno io trovato risposta Abbiamo attraversato un periodo particolarmente difficile e prima di dare una risposta volevamo essere sicuri di quello che dicevamo, proprio per non prendere in giro nessuno ed essere corretti nei vostri confronti. I problemi risalgono a prima della mia partenza per il Brasile e non sono legati né al viaggio né tanto meno ai presunti flirt che mi sono stati addossati.

Con Irene ci siamo tanto amati e nonostante i problemi abbiamo provato a darci una seconda possibilità ma non è andata. Ci sono state delle mancanze che hanno portato il rapporto ad una direzione, dove non si è più riusciti a tornare indietro “.

La story apparsa sul profilo di Luigi

La lucidità di chiudere una storia

Non dimentica quindi i momenti felici vissuti insieme ad Irene, Mastroianni. Tuttavia non può ignorare i limiti, gli ostacoli che la coppia non è riuscita a superare, spesso dettati dalle diversità caratteriali.

La loro rottura è quindi un esempio di come, con lucidità e coerenza, spesso si debba trovare il coraggio di chiudere una storia.

La story apparsa sul profilo di Luigi

“Siamo arrivati ad un punto dove nonostante il forte sentimento che ci lega abbiamo deciso di concludere la nostra relazione per diversità caratteriali. In ogni caso tra noi c’è rispetto e lo continueremo a portare anche a voi che ci avete sostenuto come coppia. e colgo l’occasione per ringraziarvi per tutto il bene e l’affetto che ci avete mostrato in questi mesi. Vi preghiamo di avere rispetto della nostra decisione. A tutte quelle persone che mi hanno attaccato e infangato, facendo delle insinuazioni pesanti sul suo conto senza sapere, vi mando un grosso abbraccio, e vi dico semplicemente che prima di parlare dovreste sapere. Una persona che lavora nei locali, non è un menefreghista, semplicemente ci lavora ed è quello il suo ambiente di lavoro, non può fare altrimenti. Ognuno ha i proprio modi di manifestare un malessere. In ogni caso, grazie a tutti voi che comprenderete“.