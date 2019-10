L’ondata di maltempo che nelle scorse giornate ha messo in scacco il nord-Italia ora si è spostata verso il centro-sud. In Sicilia, soprattutto, è allerta rossa da ieri e già si conta una vittima nel siracusano.

È di questi minuti la notizia che un uomo è stato trovato morto nel siracusano. Di lui si erano perse le tracce da ieri, l’uomo si trovava sulla statale 115 tra Noto e Rosolini. La zona era la stessa dove poco prima diverse auto erano state travolte da un torrente.

#Maltempo, dalle ore 20 #25ottobre intervento per un forte nubifragio sulle province di #Ragusa e #Siracusa: a #Ispica (RG) in corso ricerche #vigilidelfuoco per due auto con persone a bordo che sarebbero state trascinate da un torrente in piena sulla SS115