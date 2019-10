L’appuntamento musicale di Verissimo vede protagonista quest’oggi il giovane cantante Riki, esploso nel 2017 nel talent Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo racconta a Silvia Toffanin il suo successo che, dopo aver avuto un boom in Italia, ha visto il cantante volare in Sudamerica e preparare il suo nuovo progetto oltreoceano, firmato con un’etichetta internazionale.

Il successo di Riki

Riki, emozionato e sorridente, fa il suo ingresso a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Il cantante ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2017, edizione che ha però visto il trionfo del ballerino Andreas Muller. Un’esperienza che ha letteralmente cambiato la vita a Riki e che ha dato il via ad una carriera, anche se ancora breve, ricca di successi.

Queste le parole del giovane artista: “Sono uscito da quel contenitore di emozioni che è Amici, poi ho fatto un lungo periodo di pausa. Ho fatto un anno in Sudamerica. Ed è stato molto difficile, perché imparare un’altra lingua e in un’altra cultura non è stato facile, ma pian piano ho imparato”.

Riki presenta la fidanzata Sara

Il racconto del cantante prosegue: “Facevo lezione di spagnolo due volte a settimana, l’ho imparato in 2/3 mesi. Sapevo che avevo due possibilità: o restare in Italia e perdere un anno di musica in Italia (che è rischioso) o andare in America e aprire un mercato e una carriera anche oltreoceano.

Adesso è tutto in parallelo fra Italia e America”. “Lei è Sara, super bella e o poi è soprattutto luminosa. Io sento tanto l’emozione e l’energia delle persone e lei è una persona trasparente, lo sento ad empatia. Vedi proprio che è genuina, pura, non le interessa il successo né il gossip e quindi penso e spero che si sia innamorata di Riccardo e non di Riki. Ed è da più di un anno e mezzo che stiamo insieme”.