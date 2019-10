Nuovo appuntamento con Verissimo, l’appuntamento del sabato pomeriggio di Canale 5 con Silvia Toffanin (che proprio oggi spegne 40 candeline) alla conduzione. La prima a varcare la soglia dello studio è la comica ed imitatrice Virginia Raffaele, che ripercorre la sua esperienza professionale dalle origini fino alla sua ultima sfida professionale: doppiatrice di Morticia in La Famiglia Addams.

Le origini di Virginia

La comica Virginia Raffaele si racconta a Verissimo nell’intervista di Silvia Toffanin. Comica, imitatrice e attrice di teatro, l’artista fa parte di una famiglia di giostrai ed è proprio al luna park di famiglia che nacque e pose le sue radici la sua passione per le risate e l’intrattenimento: “Ero al luna park, avevano montato un palchettino su cui c’era un microfono.

Nessuno mi aveva vista e io salii sul palco e dissi al microfono una parolaccia. Quello fu il primo momento di risate. Quel luna park ora non esiste più: fu fondato dai miei nonni a fine anni ’50, era l’unico park di Roma ed è stato chiuso nel 2007. Ci sfrattarono perché il contratto scadde e ci mandarono via senza una buonuscita: è stata una fine brutta che hanno dato alla mia famiglia di giostrai. Tutti reagirono male, dopo anni che fai quel lavoro era difficile cambiare vita“.

Tra imitazioni e l’esperienza a Sanremo

L’aspetto più conosciuto ed apprezzato della poliedrica caratura artistica di Virginia Raffaele è senz’altro l’imitazione. L’artista racconta così come nascono le sue imitazioni, fra le più celebri quelle di Belén Rodriguez e Carla Fracci: “Non di tutti i personaggi riesci ad avere le interviste, quindi cerchi più fonti e cerchi di fare un collage della loro vita e di dedurre chi sono“. Poi sulla sua esperienza al Festival di Sanremo, prima come ospite poi come co-conduttrice, rivela: “Il Sanremo con Carlo Conti è stato bellissimo, ma molto faticoso.

La stessa cosa lo scorso anno nel Sanremo con Claudio Baglioni e Claudio Bisio“.

Doppiatrice ne La Famiglia Addams

La comica ad oggi è stata impegnata in una nuova sfida professionale: è lei infatti a dare la voce a Morticia nel nuovo film d’animazione La Famiglia Addams: “Dare la voce a Morticia è stato divertentissimo perché ho cercato di caratterizzarla rispettando il personaggio: è stato un bel lavoro“. Appuntamento quindi al cinema con il film che vede, fra gli altri, anche Pino Insegno come doppiatore.