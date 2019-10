Clio Zammatteo, in arte Clio Make Up, la blogger make up e tendenze seguitissima in tutto il mondo, ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio.

Mamma, papà e big sister sono felicissimi nel dare l’annuncio. La coppia composta da Clio Zammatteo e Claudio Midolo è innamoratissima da anni, dai tempi in cui entrambi studiavano allo Ied di Milano. Dopo una prima gravidanza nel 2015 non portata dolorosamente a termine, i due sono poi diventati i genitori della piccola Grace.

Clio di nuovo mamma

Con un video postato su Instagram, con tutta la famiglia al completo, Clio Make Up ha annunciato di attendere il secondo figlio.

Felici e sorridenti ecco la famiglia al completo, mamma Clio, papà Claudio e la big sister Grace hanno dato il lieto annuncio: “Dobbiamo dirvi una cosa importante! Nel 2020 Grace diventa una big sister!”

L’anno “dell’oliva”

Una bella notizia per la blogger che da anni vive a New York ma gira il mondo grazie al suo lavoro. Il 2020 sarò portatore di grandi novità: “Ve lo avevo detto che ci sarebbero state tante novità … una in particolare ve l’abbiamo tenuta nascosta per qualche mese , se il 2017 è stato l’anno della lenticchia il 2020 sarà l’anno dell’oliva”.

Clio è già mamma di una bimba di quasi 3 anni, la piccola Grace, protagonista di tante immagini e video registrati dalla stessa blogger. La piccola è arrivata nel 2017 dopo che la coppia aveva perso il primo figlio.

Credits immagine in alto: Instagram/Clio make up