Il ricordo della stilista Laura Biagiotti, scomparsa due anni fa, a Domenica In è un momento di grande emozione. Ospite nello studio di Mara Venier è, infatti, la figlia Lavinia che ricorderà i grandi successi della madre nel campo della moda.

“Lei era il mio tutto“

Lavinia Biagiotti, figlia della storica stilista Laura scomparsa nel 2017, si racconta a Domenica In ospite di Mara Venier e ricorda la carriera della madre. Le parole della ragazza riassumono con grande dolcezza e trasparenza il rapporto con mamma Laura: “Lei era il mio centro, la mia mamma, la mia maestra: lei era il mio tutto. C’era un rapporto di grande complicità, mi piaceva che attraverso l’energia dei miei occhi potesse vedere il mondo come lo vedevo io.

C’era complicità basata su alcune cose: andare a fare una passeggiata o vedere il tramonto. Nella vita privata eravamo solidissime nella bellezza delle cose più semplici“.

Gli insegnamenti di mamma Laura

Il ricordo di mamma Laura prosegue sulla scia delle emozioni e della commozione e Lavinia racconta altri dettagli del suo stretto rapporto con la stilista: “Mamma era sempre serena, aveva sempre un’aura di grande pace e credo che la sua forza fossero la famiglia e la curiosità. Era curiosa di tutto“.

Poi, descrivendo il principale insegnamento che la madre ha saputo offrire a Lavinia, la ragazza lo riassume con queste semplici parole: “Il suo senso del futuro. Mia madre mi ha insegnato grandi cose meravigliose ma se dovessi sintetizzarle è cominciare ogni giorno da un foglio in bianco, vivere un continuo esame e saper ricominciare. Scrivere nuovi progetti e affrontare nuove avventure, è come un sipario che si alza e si va in scena con grande gioia“.

Laura prosegue il lavoro della madre

Ad oggi Lavinia Biagiotti è impegnata nel proseguire con determinazione il percorso professionale dei suoi genitori: “Credo sia un grande dono poter proseguire quello che i miei genitori hanno fatto insieme, la loro passione e creatività.

Questo mi impegna molto ma non mi spaventa mai“. Parole che confermano il suo attuale impegno nel campo della moda, che ha reso ed assolutamente indimenticabile la grande Laura Biagiotti.