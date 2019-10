Con orgoglio e fierezza, il Presidente americano Donald J. Trump ha annunciato che è morto il leader dell’Isis Al Baghdadi. È accaduto durante un raid aereo autorizzato dal Presidente. Fonti del Pentagono fanno sapere che sono morte anche due delle mogli.

Abu Bakr Al-Baghdadi è morto. Secondo quanto riferito dai media americani CNN e NewsWeek, che riporta fonti interne al pentagono, il leader dell’Isis sarebbe morto durante un bombardamento aereo concordato tra CIA, che lo ha localizzato, ed esercito.

A breve è attesa una conferenza stampa del Presidente Trump; lo stesso che poche ore fa aveva annunciato su Twitter che qualcosa di importante stava per essere svelato.

In attesa della conferenza stampa ufficiale del Presidente Trump, prevista per le 9 del mattino (ore locali, 15 italiane), emergono ulteriori dettagli. Secondo quanto riferito dal sito Newsweek l’operazione che ha portato alla morte di Abu Bakr Al Baghdadi era stata organizzata da tempo. Il leader dell’Isis era stato individuato ed era tenuto sotto sorveglianza dall’Intelligence. Al Baghdadi viveva in un campo a Nord-Est della Siria, nella provincia di Idlib; c’è stato uno scontro a fuoco tra il commando Delta Team e i militari lì presenti terminato con la decisione del leader dell’Isis di farsi esplodere.

Fonti del Pentagono hanno fatto sapere che nessun bambino è rimasto ferito, due delle tre mogli di Al Baghdadi sono morte. Ora la conferma definitiva arriverà con il test del Dna.

Cominciano a circolare in rete diversi video che mostrano ciò che resta del rifugio di Al Baghdadi dopo il raid. Macerie, vestiti buttati a terra e silenzio; questo è quello che si vede nel contenuto postato dal giornalista del New York Times Christianan Triebert.

This video purportedly shows the aftermath of the raid in which Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of the so-called Islamic State, was killed or blew himself up. Pretty sure it was filmed right here https://t.co/tZOnV0r5UI just west of Barisha (باريشا) in Idlib, Syria. pic.twitter.com/yQi12TLTY0