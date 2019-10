Un post per raccontare il suo immenso dolore per la perdita di una delle persone più care della sua vita: è così che l’attore Giulio Berruti ha scelto di salutare la sua adorata nonna, morta poche ore fa. È un lutto che ha colpito nel profondo anche i fan, che hanno circondato l’artista con un caldo abbraccio virtuale. Il messaggio di Berruti su Instagram è struggente.

Lutto per Giulio Berruti

Lutto per l’attore Giulio Berruti, uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano. Poche ore fa, un post ha sigillato il suo ultimo saluto all’adorata nonna, con una fotografia che lo ritrae insieme a lei in un momento di particolare gioia.

Le parole dell’attore hanno colpito profondamente anche i suoi fan, che si sono precipitati a dargli il loro supporto dopo il tragico lutto. La dedica per “nonna pupy” è struggente: “Questa è l’ultima foto che abbiamo fatto insieme, qualche giorno dopo sono partito per gli Stati Uniti.. mi mancherai tantissimo nonnina mia. Non posso esprimere a parole il dolore che provo, sono devastato“.

Il ringraziamento dell’attore alla nonna

Il post, in testa al suo profilo Instagram, si chiude con un dolcissimo ringraziamento: “Spero solo tu possa abbracciare finalmente nonno Gino, come facevate un tempo.

Ti sono profondamente grato per il tempo, gli insegnamenti ed i preziosi consigli che hai riservato per me. Sono un uomo fortunato. Sei stata la nonna migliore del mondo, ti voglio un bene che non finirà mai. Ciao nonna pupy del mio cuore“.

Giulio Berruti è uno degli attori più amati dal pubblico, con una brillante carriera nella galassia delle fiction. Famoso per La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, ha alle spalle l’interpretazione di ruoli al fianco di star come Hilary Duff.

*immagine in alto: fonte/Instagram Giulio Berruti, dimensioni modificate