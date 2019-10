Dopo un weekend all’insegna del caldo e di temperatura decisamente anomale per questo periodo, le previsioni del meteo per la prossima settimana segnalano un ritorno di situazioni più consone alla stagione, con piogge, freddo e venti di bora.

Da martedì cambia tutto

Niente più caldo da maglietta e ultimi bagni fuori stagione. Dalle previsioni de IlMeteo.it, quella che ci aspetta è una settimana con temperature decisamente diverse. La depressione afro-mediterranea che ha portato caldo, ma anche pesanti temporali al Sud, sta lasciando spazio ad un nuovo fronte freddo in arrivo dal Nord.

Dopo un lunedì nuvoloso e nebbioso al Nord, è da martedì che dobbiamo aspettarci un deciso peggioramento.

Questa perturbazione piena di aria fredda porterà le prime piogge e temporali al Nord, spingendosi fino alla Toscana. In serata, arriva l’ospite indesiderato della settimana: gli esperti prevedono un “irruzione di Bora”, che farà ancora peggiorare il tempo al Nord e nelle zone del Centro. Attenzione: previste anche le prime nevicate sui rilievi alpini orientali, in quota 1200-1300 metri.

“Se Atene piange, Sparta non ride”, dice un vecchio adagio. Il maltempo previsto inizialmente si concentrerà al Nord, ma già dalla giornata di mercoledì è previsto si sposti verso Lazio, Campania e zone del Sud.

Attese piogge e temporali a Roma, Napoli e altre zone del centro-sud almeno fino a giovedì 31.

Il weekend di Ognissanti

Questa perturbazione fredda, che nella sua discesa darà inizialmente tregua alle piogge al Nord, è destinata a perdurare anche nel weekend di Ognissanti. Attese piogge e temporali nella giornata di venerdì, specialmente al Sud e nelle zone del basso Tirreno.

Migliora al Nord, ma per poco: in coda a questa ondata di maltempo dal Nord Europa, c’è un’altra perturbazione atlantica che già da venerdì renderà le condizioni meteo nelle regioni del Nord-Ovest più “capricciose”. Una perturbazione che, secondo gli esperti, ci accompagnerà per tutto il weekend.

Per riassumere la settimana: dentro i costumi e fuori felpe e ombrelli.