Milly Carlucci è stata ospite di Pierluigi Diaco nella puntata del sabato notte di Io e Te, che va in onda su Rai Uno. Milly Carlucci è stata grande amica di Fabrizio Frizzi, l’indimenticato conduttore della Rai, morto il 26 marzo 2018 e insieme l’hanno ricordato.

Milly Carlucci e il ricordo di Fabrizio Frizzi

A Io e Te va in onda una canzone intonata proprio da Fabrizio Frizzi. La commozione c’è per tutti, non solo per Milly Carlucci, sua grande amica oltre che collega: “Non c’è canzone più azzeccata. Lui faceva questo personaggio che era un personaggio di un cartone animato ma lui era un vero amico“, racconta sorridendo.

“Incontrare Fabrizio e avere la sua amicizia voleva dire sapere di poter contare su di una persona davvero. Lui era proprio generoso, altruista e poi una persona educata, una persona rispettosa del prossimo, una persona sempre preoccupata che tu fossi a tuo agio, non metteva se stesso davanti ma c’erano prima gli altri poi c’era lui”. Poi ricorda gli anni di Scommettiamo che: “Noi abbiamo fatto insieme tanti anni, vicini di camerino facendo ‘Scommettiamo che’, e Michele Guardì lo rimproverava sempre perché lui arrivava sempre in ritardo… ma non perché fosse in ritardo ma perché dal momento in cui entrava doveva salutare tutti quanti stringendo a tutti la mano“.

Milly Carlucci a Domenica in

Lo scorso marzo, Milly Carlucci era stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Anche in quel caso si era parlato molto di Fabrizio Frizzi e del loro rapporto: “È una mancanza enorme, è impossibile che sia passato un anno. Penso che sia da un’altra parte a fare qualcosa e non ci possiamo sentire. Siamo stati per tanti anni un team, ci siamo sostenuti a vicenda, avevamo tante cose in comune. Abbiamo condiviso tante cose, che poi per fortuna rimangono”, aveva detto, commossa, la conduttrice.