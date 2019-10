Mina è lontana dalle scene dal 1978, e il suo ritiro blindatissimo a Lugano, in Svizzera, ha contribuito ad accrescere il mito intorno alla sua intramontabile figura artistica. A sorprendere tutti ci ha pensato sua figlia, Benedetta Mazzini, che ha pubblicato il primo scatto social della Tigre di Cremona mandando in delirio i fan. La foto è diventata virale nel giro di pochissimi minuti, unico scorcio sulla vita attuale della cantante che nessuno ha più visto in tv.

Mina: la prima foto dopo anni di assenza dalle scene

Il mito intramontabile di Mina è alimentato anche dalla sua ormai leggendaria assenza dalle scene, e la sua ultima apparizione, datata 1978, è un punto ‘storico’ nella sua carriera e nei cuori dei fan.

Ora, a distanza di 41 anni dall’addio al palcoscenico, la Tigre di Cremona torna a scuotere il suo affezionato pubblico con un ‘colpo’ inaspettato ed esplosivo: la prima foto social.

A pubblicarla è stata sua figlia, Benedetta Mazzini, che l’ha immortalata intenta a guardare la tv con il genero in un momento di vita casalinga. Nonostante il suo volto non appaia chiaramente, a causa dell’inquadratura di spalle, tanto basta a scatenare il delirio di chi non l’ha mai dimenticata.

“Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani 🙂 #ilovemyfamily #minamazzini #mamy #lugano #homesweethome“. Con queste poche righe, Benedetta Mazzini ha annunciato al popolo di Instagram il contenuto dello scatto, incassando una mole impressionante di consensi.

La vita di Mina tra luci e misteri

La vita di Mina è lontana anni luce dai riflettori, da quando ha deciso di dire addio alle scene per ritirarsi nella ormai sua Lugano, in Svizzera. L’ultimo palco calcato dalla Tigre di Cremona è quello di ‘Bussoladomani’, locale di Marina di Pietrasanta che inaugurò l’alba del suo mito.

Da allora – era il 23 agosto 1978 – tutti la cercano e nessuno la ‘trova’, assenza tra le più rumorose e chiacchierate del mondo dello spettacolo.

Oggi ha 79 anni, nel 2006 ha sposato Eugenio Quaini e le immagini della sua attuale esistenza sono come il ‘Sacro Graal’: preziose quanto introvabili.

La foto regalata al pubblico dalla figlia dell’artista arriva a meno di un mese dall’uscita dell’attesissimo album di inediti in duetto con Ivano Fossati, intitolato Mina Fossati, prevista per il prossimo il 22 novembre.