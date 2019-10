Stefano De Martino torna in prima serata nella puntata del 28 ottobre di Stasera tutto è possibile, show che lo vede campione di consensi su Rai 2. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento del format? SuperguidaTv ha lanciato alcune anticipazioni sui volti che approderanno nel salotto del conduttore, e la rosa di ospiti si preannuncia variegata e frizzante.

Stasera tutto è possibile: le anticipazioni

Tutto pronto per la puntata del 28 ottobre di Stasera tutto è possibile, show la cui conduzione è affidata a Stefano De Martino. Le anticipazioni sul nuovo appuntamento in prime time, a partire dalle 21.20 su Rai 2, sono succose e si prevede un sipario effervescente e divertente.

I consensi intorno alla trasmissione e al conduttore hanno spinto in direzione di un allungamento del programma, che dovrebbe concludersi con una puntata in più rispetto al previsto. La serata del 28 ottobre avrà come tema l’imminente festa di Halloween, e sono tanti i grandi nomi inseriti nella rosa di ospiti.

Gli ospiti di Stefano De Martino

La classica formula del ‘dolcetto o scherzetto’ vedrà in scena numerosi ospiti. Nello studio di Stasera tutto è possibile, stando alle ultime notizie diffuse, saranno presenti Paola Perego, Valeria Graci, Benedetta Mazza, Peppe Iodice, Ricky Memphis, Biagio Izzo, Max Giusti e Francesco Paolantoni.

Tutto si articolerà, come sempre, intorno alla capacità di ‘stare al gioco’ dei vari vip, chiamati a partecipare a una serie di prove tra improvvisazione e abilità.

I giochi che li vedranno impegnati in una sfida all’ultima risata sono ormai famosi: da “Segui il labiale” a “StepBurger”, passando per “Speed Quiz” e “Stanza Inclinata”, uno dei giochi più amati dal pubblico.

Il successo della trasmissione

Il successo della trasmissione si accompagna a quello – ampiamente previsto dai suoi fan – di Stefano De Martino, che sembra stare decisamente comodo nei panni del padrone di casa.

La sua verve e i suoi tempi televisivi piacciono ai telespettatori, che lo premiano con un seguito costante e capace di consacrarlo come una delle rivelazioni più azzeccate in seno a mamma Rai.

Lo dimostra anche la decisione di allungare lo show di una puntata, andando così a chiudere battenti lunedì 11 novembre anziché il 4 come inizialmente stabilito.