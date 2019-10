Lo scoop arriva direttamente dalle pagine del settimanale Chi e sembra dare concretezza alle voci che già si stavano rincorrendo nelle ultime settimane: Bobo Vieri e Costanza Caracciolo diventeranno nuovamente genitori. Le foto scattate dal settimanale mostrano la coppia in giro con la piccola Stella e il pancino dell’ex velina è alquanto sospetto: una nuova femminuccia potrebbe allargare la loro famiglia.

Le foto dei sospetti

Nell’ultimo periodo voci sempre più insistenti avevano lasciato ipotizzare che Bobo Vieri e Costanza Caracciolo starebbero per diventare genitori di un secondo bebè, dopo la nascita un anno fa della primogenita Stella. Ora la conferma arriva dal settimanale Chi che ha paparazzato la famigliola per strada e, in particolare, si è concentrata su un dettaglio non indifferente.

A giudicare dalle foto, infatti, il pancino dell’ex velina di Striscia la Notizia è alquanto sospetto: sarebbe in corso per lei una nuova gravidanza. Sempre secondo il settimanale, dopo la nascita di Stella di un anno fa potrebbe la famiglia Vieri potrebbe dare il benvenuto ad una nuova femminuccia. In attesa di conferme ufficiali da parte della coppia, i sospetti stanno diventando certezza.

Due anni all’insegna dell’amore e della famiglia

La love story tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo è cominciata due anni fa per poi realizzare il sogno più grande, quello di diventare genitori.

Nel novembre 2018, infatti, è nata la primogenita della coppia, la piccola Stella. La storia d’amore tra l’ex bomber e l’ex velina di Striscia la Notizia proprio nella primavera di quest’anno è stata coronata dal passo più importante: il matrimonio. Le nozze si sono svolte in forma civile ad Affori, nel milanese, in una cerimonia assolutamente intima e riservata. Ora Bobo e Costanza sono pronti ad accogliere un nuovo bebè per allargare la loro famiglia.