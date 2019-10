Eva Robin’s è stata ospite del programma Vieni da me, in onda su Rai1. La showgirl si è confidata con Caterina Balivo e ha rivelato di pensare anche a un futuro matrimonio con una donna a cui vuole bene da molti anni.

Fiori d’arancio per Eva Robin’s

“Sono lì lì per sposarmi“, rivela Eva Robin’s di fronte a una Caterina Balivo avida di altri dettagli. “Con chi? Purtroppo… non è un uomo. Io ho sempre avuto una predisposizione verso la natura femminile, ma non a livello carnale. Con questa donna ci vogliamo bene da 25 anni, chissà… Il nome? Meglio di no, a Bologna è abbastanza conosciuta: vorrei proteggerla.

Vedremo quando saremo pronte“, rivela con il cuore in mano, sia metaforicamente che non, la showgirl.

La Robin’s ha anche raccontato un vecchio aneddoto riferito a un altro personaggio molto noto della tv, Amanda Lear. “Per lei facevo la ballerina e lei all’inizio non aveva capito nulla. In Romagna poi mi disse: sei molto popolare da queste parti. Lei è stata molto carina nei miei confronti. Avrebbe anche potuto licenziarmi. Lei invece faceva finta di niente“, ha raccontato. Poi c’è stato anche il tempo per una piccola battuta: “La differenza tra una bella… è che la bella invecchia, la brutta no.

Voleva dire che la bellezza passa, ma la bruttezza resta“.

