La risoluzione per l’impeachment di Donald Trump è stata approvata con 232 sì. I voti contrari sono stati 196.

Risoluzione approvata

La Camera degli Stati Uniti ha approvato le procedure per impeachment di Donald Trump. “La più grande caccia alle streghe della storia americana“, ha scritto Trump su Twitter poco dopo. È quindi stata avviata la seconda fase dell’indagine sulla possibile messa in stato d’accusa del presidente degli Stati Uniti.

The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019

Nancy Pelosi, prima del voto, ha detto in aula: “Quando abbiamo un presidente che dice che l’articolo II della Costituzione dice che ‘io posso fare quello che voglio’, questa è una sfida alla separazione dei poteri, non è quello che dice la Costituzione così che cose è in gioco?

E’ la democrazia. Per che cosa stiamo combattendo? Per difendere la nostra democrazia per il popolo“.

Adam Schiff, capo della commissione Intelligence, ha detto che questo è “l’avvio di una nuova fase di questa inchiesta, una in cui il popolo americano potrà ascoltare direttamente i testimoni“.