Malore per l’attore Giorgio Tirabassi che pare si trovasse alla presentazione del suo film Il Grande Salto al centro congressi di Civitella Alfedena, in provincia de L’Aquila. Le condizioni dell’attore sarebbero apparse gravi ai medici dell’ospedale di Avezzano dove è stato trasportato, come si legge su Il Messaggero.

Giorgio Tirabassi: malore, forse un infarto

Sembra che l’attore, famoso per aver recitato in numerosi film e serie televisive, si trovasse alla presentazione del film Il Grande Salto, di cui è il regista, quando sarebbe stato colto da un improvviso malore. A soccorrere Giorgio Tirabassi inizialmente sarebbero stati alcuni medici presenti nella sala del centro congressi.

Una volta arrivato il 118, purtroppo, le condizioni dell’attore sarebbero apparse sin da subito gravi, per questo motivo, si sarebbe reso necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale di Avezzano. Pare che l’attore sia stato colto da un infarto.

*Immagine in alto: fotogramma Effetto Notte