A Verissimo puntata ricca di super ospiti, a cominciare dall’attrice Gabriella Pession che, nel salotto di Silvia Toffanin, racconterà la sua nuova sfida professionale. Sarà infatti protagonista della nuova serie di Canale 5 Oltre la soglia, una serie medical che racconta di ragazzi con problemi psichici. L’attrice ripercorre la sua carriera e racconta la sua esperienza di mamma.

L’infanzia di Gabriella Pession

L’attrice Gabriella Pession si racconta a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, dove ripercorre la sua vita, fra famiglia e carriera professionale. L’attrice ricorda i dolci momenti della sua infanzia, quando era intenzionata a diventare cantante: “Io cantavo Dolce Remì stonando.

Da piccola ero una bambina estroversa, molto vivace. Poi nel periodo dell’adolescenza mi sono più immelanconita. Con papà avevamo un rapporto di grande affinità, era un artista, un pittore, un uomo molto colto. Cercava di distanziarsi da quello che c’era intorno, come ogni artista aveva bisogno dei suoi momenti“. L’attrice fa un bilancio della sua infanzia: “Ho vissuto la mia adolescenza pattinando, ma non ho vissuto la leggerezza del divertimento perché ero appassionata del ghiaccio. Andavo all’inizio in disco, poi quando prese piede il pattinaggio non più. Oggi pensandoci mi sono perso un po’ di leggerezza, perché poi l’agonismo nello sport diventa non più un hobby ma un lavoro“.

“Con mio figlio le paure diventano secondarie“

Gabriella Pession, a seguire, racconta fiera e con un sorriso a 360° la bellezza di essere mamma. Queste le sue parole: “Mio figlio è uno spasso. Capisco adesso quanto si possa essere preoccupati nella vita per i figli, e mia mamma non me lo fece mai vedere, non mi trasmise mai ansia sebbene magari avesse paura. Oggi dico che è un modo di amare che è oltre te stesso e le paure diventano secondarie“.

La nuova serie Oltre la soglia

L’attrice è attualmente in una nuova sfida professionale: sarà infatti la protagonista della nuova serie di Canale 5 Oltre la soglia.

La nuova serie medical partirà dal 6 novembre e vede la Pession interpretare Tosca, il primario di un reparto che cura adolescenti con problemi psichici. L’attrice stessa conferma di essersi più volte sottoposta ad analisi: “La serie parla di come si può vivere soffrendo. In un momento in cui siamo tutti soli anche per via dei social, il mio è un personaggio molto puro e tenero, perché racconta di una donna che soffre. Io sono di tendenza mia molto curiosa ed essendo molto legata all’intelletto ho poi fatto una rieducazione del comportamento. Ho fatto ipnosi, che ha un approccio scientifico ed è un altro tipo di indagine della mente umana. Mi piace molto fare viaggi dentro me stessa“.