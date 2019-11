È raro vedere Maria De Filippi perdere il controllo durante una trasmissione. La regina di Canale 5 ha sempre mantenuto un aplomb e una classe di alto livello persino di fronte alle situazioni più complicate. Eppure questa volta Queen Mary ha detto no, ha scelto di non ignorare, di fronte ad una situazione che ha trovato indecente ha deciso di lasciare lo studio di Tu Si Que Vales per pochi minuti.

Maria De Filippi sbotta contro un concorrente

Tutto è iniziato durante l’esibizione di Pietro, un concorrente protagonista di una performance che ha lasciato perplessi i giudici. Nessuno di loro ha apprezzato, così è stato chiesto al concorrente di interrompere l’esibizione.

Eppure Pietro non ci sta e cerca di giocarsi un’ultima carta, un’esibizione che prevede un esercizio yoga… per ragazze vergini.

Un’espressione che ha completamente raggelato tutte le persone presenti in studio, ma è stata soprattutto Maria De Filippi a reagire, sbottando contro il concorrente, arrivando a lasciare lo studio.

“Ho bisogno di una ragazza vergine”

“Per questo numero avrei bisogno di una ragazza vergine!” Esordisce così Pietro, lasciando interdetti tutti i presenti, compresa Sabrina Ferilli che non è riuscita a nascondere un’espressione di profondo disappunto e sconcerto. Queen Mary, evidentemente spazientita e infastidita dall’assurda richiesta risponde all’uomo: “Ma ora secondo te una deve alzarsi e dire che è vergine?

” ha detto non riuscendo a trattenersi.

Il concorrente però non si è fermato di fronte alle prime ostilità della De Filippi, tant’è che in tutta risposta afferma: “Avrò bisogno anche di una certificazione”. A quel punto Maria non ci sta, chiede a Pietro di lasciare lo studio in seduta stante, anzi, talmente disgustata da tali affermazioni ha preso e ha lasciato lei lo studio: “Per me lei può uscire subito. Dopo aver chiesto la certificazione direi che può andare a passi lunghi e ben distesi.

Sa cosa? Fino a quando non esce, esco io e rientro quando lei va via!”

Rudy Zerbi si scusa con il pubblico

Lo stesso concorrente evidentemente non si è reso conto della gravità della situazione, tant’é che mentre la De Filippi lasciava lo studio, lui ha bonfonchiato frasi sconnesse in merito all’importanza della certificazione, in quanto ci sono molti ciarlatani. Alla fine è Rudy Zerbi a riprendere in mano la situazione, chiedendo al concorrente di lasciare lo studio e a scusarsi con tutti i presenti.

IL VIDEO:

Credits immagine in alto: Instagram/Tu si que vales