Quella del 2019 sarà un’edizione importantissima del Festival di Sanremo, la kermesse più amata e seguita d’Italia spegnerà 70 candeline e non potrà che essere una grande festa. Padrone di casa quest’anno sarà Amadeus e da settimane ormai si rincorrono i toto-nomi dei possibili ospiti e co-conduttori. Se Amadeus ha confermato il ritorno all’ospite internazionale, scatenando i fan in una vera e propria gara ad indovinare di chi si tratti (e molti puntano tutto su Lady Gaga), sui compagni di avventura è ancora mistero.

Sarà davvero la volta di Chiara Ferragni e Tiziano Ferro? Perché sì, è proprio questo il nome che ha avuto lo stesso effetto di una bomba.

Tiziano Ferro al Festival di Sanremo

Attenzione, attenzione dunque! Tiziano Ferro, da poco sposatosi in una cerimonia blindatissima con il suo Victor, potrebbe affiancare Amadeus nella conduzione del 70° Festival di Sanremo. A sganciare la bomba è stato proprio lui, Davide Maggio, che da Tiziano Ferro come una garanzia.

Una notizia che non trova ancora conferma, neanche dallo stesso padrone di casa Amadeus, il quale in un’intervista rilasciata per Il Messaggero ha detto che accanto a lui potrebbero esserci due donne, oppure due donne e un uomo. L’unica certezza al momento sarebbe solo la partecipazione di Fiorello come ospite.

Trattative in corso

Secondo quanto riferisce il portate DavideMaggio. it, l’ipotesi Tiziano Ferro non è del tutto da escludere. Pare che la proposta sia stata fatta al cantante ma le trattative ancora sarebbero ad uno stadio iniziale. Tiziano Ferro non avrebbe accettato né chiesto di modificare l’offerta, potrebbe anche darsi che torni semplicemente come ospite, dato che a novembre uscirà il prossimo album Accetto Miracoli.

Non ci resta dunque che aspettare qualche dettaglio in più su quello che lo stesso Amadeus ha definito: “Un Festival imprevedibile, pieno di sorprese”.

