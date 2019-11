Daniela Bongiorno ricorda il suo grande amore Mike, lo fa a 10 anni dopo la scomparsa. Lo fa nel salottino di Barbara D’Urso, Domenica Live. “È come tornare a casa”, ha detto Daniela alla D’Urso e insieme hanno ripercorso tutti i momenti della loro vita insieme.

Un amore durato 40 anni e finito in un momento improvviso, inaspettato. Daniela Bongiorno lo ricorda bene ancora oggi, insieme fino alla fine.

Mike Bongiorno e Daniela un amore durato 40 anni

“Avete trovato dei filmati incredibili” ha detto Daniela Bongiorno guardando i video preparati dalla produzione sulla sua storia d’amore con Mike. Ricordando i loro primi momenti insieme spiega: “Era nata una storia d’amore, ma non si poteva pensare che diventasse una storia così”.

La proposta di matrimonio è arrivata durante una passeggiata al lago, quel lago che ha segnato ogni tappa della loro vita insieme, ricorda Daniela che lui si è inginocchiato all’ìmprovviso, dopo che un amico aveva scattato loro una foto e lui le aveva detto: “Ti amo, ma voglio che tu sia la compagna della mia vita, e io gli ho detto che sì, si poteva trovare”.

“Sono la donna più fortunata del mondo”

“Sono la donna più fortunata del mondo, perché stare con Mike per 40 anni è stato un dono”.

Ha detto Daniela Bongiorno commuovendo lo studio, “Ha insegnato tanto ai nostri figli, ha trasmesso tanti valori a tutta Italia. Io posso solo ringraziare il cielo di averlo avuto, è sempre con me”.

“Parlo con lui anche se non c’è più, Mike c’è in un modo tale che a volte dico delle cose, come se rispondessi a lui. Abbraccio delle persone e sento un collegamento con lui”.

Daniela e Mike insieme fino alla fine

Lei è sempre stata la sua spalla, come la stessa Daniela Bongiorno racconta: “Io c’ero sempre e la cosa incredibile e bellissima è che io c’ero nel momento in cui è morto.

Può succedere il contrario e invece no. Il destino per noi ha deciso che dovevamo stare insieme, fino alla fine”.

“Quelli sono stati giorni molto speciali” racconta Daniela ricordando gli ultimi giorni di vita di Mike. “Era il compleanno di Leonardo, compiva 20 anni”, Daniela ricorda come quel giorno Mike avesse deciso di andare più volte alla festa del figlio decidendo di fargli un discorso molto particolare sulla vita : “Gli disse, ragazzi non disperate mai nella vita, abbiate sempre la forza di reagire, abbiate coraggio… guardate io come sono fortunato”.

Gli ultimi giorni di vita di Mike Bongiorno

Il giorno dopo è nata la nipotina, Luce. I nonni felicissimi sono riusciti a vederla e poi sono partiti per Montecarlo, dove la sera prima della morte di Mike Bongiorno hanno cenato con degli amici, anche in quell’occasione Mike ha fatto dei discorsi molto particolari.

La mattina dopo, racconta Daniela Bongiorno, si sono svegliati: “Mi sveglia, mi da il giornale, mi fa dei grattini e poi ha ordinato la colazione. Io gli preparo le cose come al solito, poi lui si mette lì, sulla poltrona a leggere il suo giornale, e lì io ho pensato a come stessi bene con lui ma in quel momento non gliel’ho detto”. Poi tutto è accaduto come in un soffio di vento: “In quel momento arriva una foto di Luce, io gliela faccio vedere e lui mi ha detto le sue ultime parole- Che bella, sembri tu quando prendi il sole– Poi dopo lui è caduto”.

Un rimpianto di Daniela Bongiorno

Nel ricordare gli ultimi momenti di vita di Mike Bongiorno, Daniela afferma di avere un grande rimpianto, il fatto di non avergli detto quello che pensava in quegli ultimi istanti, ovvero quanto fosse felice di averlo sposato e quanto fosse stata fortunata: “Non tralasciate mai quando volete dire una cosa bella, non date nulla per scontato. È importante”.