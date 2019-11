Colpo di scena inaspettato a Domenica In. A fare irruzione nello studio di Mara Venier è Fiorello, che lascia tutti spiazzati posticipando così l’ingresso in studio del primo ospite della puntata, Massimo Boldi. L’attore, ormai prossimo alla conduzione di Viva Raiplay, intrattiene il pubblico e racconta un curioso aneddoto di 30 anni fa che coinvolse proprio Mara Venier.

Siparietto con Mara Venier

Fiorello intrattiene con ironia e sorrisi il pubblico in studio e diventa protagonista di un divertente siparietto con Mara. La conduttrice, accorgendosi che l’attore è dimagrito di molto, ha iniziato a tastarlo tutto per poi affermare: “Eh ma sei tutto duro!“, scatenando le risate del pubblico. L’attore ha così giustificato la sua imprevista presenza in studio: “Ero nell’altro studio per la prova costume ed ho pensato di passare“.

Fiorello a Raiplay: una nuova sfida professionale

Fiorello racconta poi un curioso aneddoto che lo vide coinvolto proprio con la Venier: “Facemmo insieme un Cantagiro negli anni 80, era il 1989.

Finita la puntata, tutti partiamo. C’era anche il grande Franchino Tuzio, voglio ricordarlo. Tu mi chiami e mi dici che sei ancora in albergo, con una gamba rotta. ‘Tutti si sono dimenticati di me, mi hanno lasciato qui’, mi hai detto. Ti ricordi cosa ho fatto?“. A quel punto Mara Venier ha raccontato l’epilogo della vicenda: “Sei tornato indietro, hai fatto 200 chilometri e sei venuto a prendermi. Sei un vero amico“.

Il ritorno di Fiorello in Rai verrà ufficialmente coronato nella giornata di domani, quando andrà in onda Viva Raiplay su Rai1 alle ore 20:30.

Il programma sarà successivamente disponibile solo su Raiplay e un super scoop annunciato da Fiorello ha entusiasmato gli animi in studio: il programma, infatti, vedrà fra le tante anche la partecipazione di Vincenzo Mollica.