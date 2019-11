È di questi minuti la notizia che un autobus della linea low-cost Flixbus è rimasto coinvolto in un incidente. È accaduto sull’autostrada francese A1, il Flixbus coinvolto era quello della tratta Parigi- Londra.

A bordo del mezzo c’erano circa 33 persone, molte di loro sono rimaste ferite, alcuni sono in gravi condizioni.

Incidente per un autobus Flixbus

Secondo quanto riferito dalla Prefettura della Somme, l’incidente è avvenuto intorno alle 11.50 di questa mattina. Il Flixbus, che viaggiava in direzione Londra, stava uscendo dall’uscita 13 dell’autostrada quando, a causa della condizione del manto stradale, l’autista ha perso il controllo del mezzo.

Il Flixbus è scivolato per diversi metri lungo tutta l’uscita finendo poi per schiantarsi su un lato.

Diverse persone sono rimaste ferite

Stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine, a bordo del Flixbus c’erano 33 persone, per lo più turisti di nazionalità russa, spagnola e irlandese. In 29 sono rimasti leggermente feriti, mentre i restanti 4 sono in gravi condizioni. Sul posto sono state immediatamente attivate le misure di soccorso, presenti ambulanze e vigili del fuoco. La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore.

Credits immagine in alto: Commons/ Wikipedia