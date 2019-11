L’appuntameno musicale con Domenica In vede questa domenica protagonista Paola Turci. La cantautrice italiana si racconta a Mara Venier nel programma di Rai 1, in cui ripercorre le principali tappe della sua carriera. In primo piano anche il ricordo del tragico incidente che la vide coinvolta nel ’93 ed al quale sopravvisse per miracolo.

1993: l’incidente sulla Salerno-Reggio Calabria

Voce possente, grande energia e una carriera davvero importante. Paola Turci è l’ospite musicale di questa puntata di Domenica In e si concede ad un’intervista intima a Mara Venier. La cantante ha raccontato i successi che hanno costellato la sua scintillante carriera di artista e cantante a tutto tondo.

Ma la sua vita è stata segnata anche da un grave incidente stradale, avvenuto nel 1993. Paola Turci si trovava in auto sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria e, per colpa di una piccola distrazione, ha subito un gravissimo incidente dalla quale ne è uscita fortunatamente viva. Ecco il suo racconto: “Ero in agosto e c’era già il cellulare all’epoca. Aspettavo una telefonata da mio padre che doveva chiamarmi, allora ho staccato lo spinotto e ho guardato il cellulare senza guardare più la strada. Mi sentivo invincibile, poi c’è stato l’incidente“.

Sanremo 2019: il sorriso di Mara Venier

Quell’incidente segnò definitivamente la vita di Paola Turci, non solo a livello fisico (il volto ne uscì parzialmente sfigurato) ma anche a livello interiore.

Nonostante la tragedia solo sfiorata, la cantante ha ripreso la sua attività e, ad oggi, continua a cantare e ad emozionare i suoi fan durante i concerti. Negli ultimi 3 anni ha partecipato a 2 edizioni del Festival di Sanremo, una nel 2017 con il brano Fatti bella per te, l’altra quest’anno con L’ultimo ostacolo. Proprio in occasione dell’edizione del Festival 2019, Paola Turci ricorda un momento che l’ha particolarmente emozionata. In platea fra gli ospiti c’era proprio Mara Venier e, dal palco dell’Ariston, la cantautrice vide la conduttrice, che le fece un sorriso che svoltò la sua serata e le conferì grande energia.

Mara la ringrazia per aver condiviso questo ricordo, felice di aver donato sorriso e carica alla cantautrice in gara fra i Big.