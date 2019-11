Una mamma resta una mamma anche quando quel figlio non c’è più, e Romina Power la sua Ylenia non l’ha mai dimenticata. Anzi, per lei la speranza non si è mai spenta, è una fiamma scoppiettante che non demorde nemmeno di fronte agli anni che passano.

Ylenia Carrisi oggi avrebbe 49 anni, novembre è il mese del suo compleanno e così la mamma non può fare altro che ricordarla con un commovente post su Instagram.

Romina Power ricorda Ylenia

“Novembre è il mese in cui Ylenia è nata”, inizia così il post di mamma Romina dedicato alla figlia scomparsa da anni.

“Lei è scomparsa negli Stati Uniti nel gennaio del 1994 – continua – Non ho mai smesso di sperare di riabbracciarla ancora. So che potrebbe essere cambiata da allora, ma se qualcuno di voi riconoscesse una donna che le somiglia per favore mi contatti”. Il messaggio di mamma Romina si conclude con un ringraziamento e una richiesta di massiva condivisione.

Mantenere vivo il ricordo

Nonostante Albano abbia presentato l’istanza per la dichiarazione di morte presunta della figlia, Romina non ha mai smesso di sperare. Quello di oggi non è il primo post dedicato ad Ylenia Carrisi. Circa un anno fa gli auguri di compleanno “Buon compleanno alla mia piccola speciale, ovunque tu sia“.

Oppure la foto postata la scorsa estate, in cui la Power ha ricordato quelle giornate estive vissute all’insegna della felicità e della spensieratezza.

In un altro, sempre recente, la cantante ha condiviso uno scatto rubato in cui è ritratta insieme alla figlia: “La mia dolce Ylenia, con il sorriso di un angelo” ha scritto la Power.