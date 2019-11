Michele Cucuzza è stato ospite del programma di Caterina Balivo, Vieni da me. Il giornalista e conduttore ha risposto a un po’ di domande personali e anche a tema… reality.

Michele Cucuzza pronto per un reality?

Di fronte a una Caterina Balivo stupita dalla sua risposta, Cocuzza non si tira indietro e ammette che parteciperebbe a un reality: “Perché no? Ho fatto di tutto. Ho fatto anche la satira di me stesso con Sabina Guzzanti. Non mi manca nulla. Il reality non lo ho ancora fatto e quindi… perché no?“. E per un reality è disposto anche a mettersi alla prova: “Diciamo che farei di tutto, anche ballare ma… senza fare il concorrente“.

Il ruolo di padre

Caterina Balivo gli chiede se è stato un buon padre anche dopo la separazione: “Ho cercato di esserlo. Mi sono sforzato. Ho cercato di essere presente malgrado il lavoro. Ho cercato poi di non fare quello che si sente in colpa e poi fa tanti regali“. Adesso è fidanzato e come voto si dà un 8: “Sono romantico. Sono molto romantico“.