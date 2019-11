Se Gemma Galgani e Giorgio Manetti hanno fatto la storia del trono Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra sino ormai pronti a soppiantarli.

La bella Ida e il fisicatissimo Riccardo sembrano però in un momento di “bassi” della loro relazione: pare infatti che durante la registrazione dell’ultima puntata i due abbiano litigato in maniera accesa, e che potrebbero mettere la parola fine alla loro storia molto presto.

Liti durante la registrazione

Quella che è stata registrata sabato 2 novembre negli studi Mediaset è stata una puntata piena di emozioni: se però da una parte si è trattato di momenti di romanticismo (una serenata a Gemma da parte di Juan Luis), dall’altra di litigi tempestosi.

Nel litigio tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano avrebbe avuto un ruolo fondamentale Armando Incarnato, che si è intromesso (peggiorandola) in una conversazione tra i due fidanzati.

Riccardo e Ida: la storia infinita

Eppure, pareva che le cose stessero andando bene per i “Guatano”: dopo varie crisi (tra cui una avvenuta dopo la partecipazione della coppia a Temptation Island) sembrava che la coppia avesse preso la decisione di vivere il suo amore di nascosto dai riflettori, nell’intimità di un quotidiano ritrovato. Qualche giorno fa, dopotutto, Ida aveva già fatto capire in trasmissione quanto stare con Riccardo non fosse sempre semplice: “Con lui – queste le parole della Dama di Uomini e Donne – avrei fatto veramente quello che desideravo, renderlo felice… poteva essere bello, non bellissimo.

Non voglio ricadere mai più in quello in cui sono andato a finire”.

Al di là delle tensioni in trasmissione, comunque, alcune fonti riportano avvistamenti al saporò di caramello nel centro di Roma: Ida e Riccardo sarebbero infatti avvistati in romantiche passeggiate proprio dopo la trasmissione, cosa che fa pensare a una ritrovata serenità.