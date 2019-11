Tutto pronto per l’edizione 2019 di Prodigi, serata di beneficenza Unicef che vedrà bambini e ragazzi sfidarsi in una gara di canto, ballo e musica. A condurre lo show sarà Flavio Insinna, accompagnato da grandi nomi dello spettacolo e della musica.

L’evento targato Unicef

Prodigi nasce come serata di beneficenza di Unicef ed è arrivato alla sua quarta edizione. Uno show dedicato ai bambini e per i bambini, registrato lo scorso 22 ottobre e in onda su Rai 1 mercoledì 13 novembre 2019.

A dirigere lo show ci sarà il familiare volto Rai Flavio Insinna, anche conduttore dell’Eredità. Assieme a lui l’attrice e cantante Serena Autieri, volto noto di tante trasmissioni e con all’attivo album e singoli.



Protagonisti saranno 9 ragazzi tra gli 8 e i 15 anni si sfideranno in una gara di ballo, canto e musica, ma oltre a loro spazio anche a storie di coloro che sono stati aiutati dal Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia: storie di difficoltà e di speranza, per un evento molto caro a Unicef, che ha rilanciato la promo anche tramite i propri canali. Lo scopo è dare luce e visibilità a talenti che non potrebbero non avere avuto la possibilità di farsi notare.

Gli ospiti e la giuria

Oltre a Flavio Insinna e Serena Autieri, sono tanti gli ospiti che parteciperanno allo show Prodigi 2019 – La musica è vita?

, prodotto da Endemol Shine Italy. Tra questi, il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio Roberto Mancini, ma anche le attrici Geppi Cucciari e Alessandra Mastronardi. Sarà presente anche la vincitrice della sezione canto dell’edizione 2018, Giulia Golia.

I concorrenti saranno giudicati da una schiera di esperti di primo livello. La giuria sarà infatti composta dal Maestro Beppe Vessicchio, Arisa e Nino Frassica. Assieme a loro anche due ballerini d’eccezione: Rossella Brescia e Luciano Cannito.