È di questi momenti la notizia che la polizia olandese ha attualmente fermato un aereo sulla pista aerea di Schiphol. Si tratterebbe di un probabile dirottamento.

Amsterdam: aereo a terra

Al momento le informazioni sono scarne, sembrebbere che il volo della linea Air Europa fosse pronto a partire per Madrid. Ora si trova fermo sulla pista dell’aeroporto Schiphol di Amsterdam. Sul posto sono arrivate le forze armate. Pare si tratti di un tentativo di dirottamento.

Secondo quanto si apprende, il pilota avrebbe premuto il pulsante di allarme dirottamento. L’annuncio è arrivato tramite un Tweet sul profilo ufficiale dell’aeroporto di Schiphol, nel quale viene dichiarato che al momento i militari sono sul posto.

The Royal Netherlands Marechaussee is currently investigating a situation on board of a plane at Amsterdam Airport Schiphol. We keep you posted. https://t.co/AxwMZ7CZtT — Schiphol (@Schiphol) November 6, 2019

I passeggeri sono stati evacuati

AGGIORNAMENTO DELLE 21– Secondo quanto reso noto dalle fonti locali, i passeggeri e alcuni membri dell’euipaggio sono stati tutti evacuati.

Passengers and crew are safely off board. On-site research is still continuing. https://t.co/hZvl0Dq5ig — Schiphol (@Schiphol) November 6, 2019

L’aeroporto risulta ancora blindato, i militari sono a lavoro per verificare l’allerta dirottamento sospetta.

#BREAKING: #Amsterdam airport Schiphol on partial lockdown as military police investigate ‘suspicious situation’ on plane (unconfirmed: where three knifeman are trying to hijack a plane at #Schiphol airport). pic.twitter.com/9gnAyXekeX — 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 (@MArizanti) November 6, 2019

Al momento la redazione sta lavorando al reperimento di maggiori informazioni. Seguiranno aggiornamenti.