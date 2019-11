La commozione di Michael Hill si può solo immaginare. Dopo aver perso la sua preziosa fede nuziale, ha dovuto attendere circa 40 anni per rivederla, racconta il Daily Mail. La scorsa domenica, infatti, un cercatore di tesori l’ha ritrovata e riconsegnata al legittimo proprietario. Lo scorso anno successe all’atleta olimpico Gary Crossan, ma la sua fede fu ritrovata dopo sole 3 settimane.

La fede perduta

Circa 40 anni fa, Michael Hill falciava il prato del suo giardino a Brisbane, Australia. Durante il lavoro, la sua fede nuziale scivolò sul terreno, andando perduta. All’epoca Michael aveva 32 anni. Con sua moglie Kaye pensavano che prima o poi l’anello sbucasse fuori.

Ma col passare degli anni, hanno abbandonato la speranza. Quando ormai non se lo aspettavano più, il destino ha bussato alla loro porta. I figli della coppia ci hanno messo però il loro zampino. Su Facebook, proprio loro hanno contattato l’idraulico Jual Butler, che quando può offre i suoi servigi come cercatore di oggetti smarriti nella zona. Butler così si è recato a casa di Michael e Kaye Hill per mettersi alla ricerca dell’anello perduto.

Il cercatore di tesori che ha ritrovato l’anello smarrito

Venerdì Butler ha lavorato per 6 ore di fila, anche sotto la pioggia, senza trovare nulla.

Quand’è tornato la scorsa domenica, la fortuna gli ha sorriso. Dopo 11 ore di lavoro spalmate in 2 giorni, il metal detector di Jual Butler ha suonato. Butler ha ripreso gli attimi del ritrovamento della fede e li ha postati sui social. Il Daily Mail sottolinea l’incontenibile gioia dei coniugi Hill. Dopo 40 anni di attesa, una speranza ormai svanita si è riaccesa. La fede nuziale perduta è stata ritrovata. L’anello, su cui è incisa la data del matrimonio nel 1970, ha fatto ritorno a casa. La coppia di 72enni ha inoltre rivelato al Daily Mail che il ritrovamento ha oggi un sapore ancor più particolare.

L’anno prossimo, infatti, festeggeranno il loro 50° anniversario di matrimonio. Il cercatore di tesori Jual Butler e i figli della coppia non potevano trovare un regalo migliore di questo.

Immagine in evidenza: Facebook, Jual Butler