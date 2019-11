Arriva in questi momenti la notizia che riguarda il divulgatore scientifico più famoso d’Italia, Piero Angela. Il celebre volto della televisione e della scienza, classe 1928, è finito in ospedale nel ponte tra il primo e il 2 novembre all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Secondo quanto trapelato a Fanpage da fonti vicino ad Angela, l’uomo sarebbe stato vittima di un incidente domestico.

Piero Angela, caduto in casa

Poche le informazioni che circolano ma fortunatamente non sembra essere nulla di grave. Ricoverato in ospedale a Roma Piero Angela, il divulgatore scientifico volto della Rai che sarebbe scivolato in casa. Una caduta che fortunatamente non sembra aver avuto brutte conseguenze ma che gli sarebbe comunque costato un problema alla spalla.

La notizia viene confermata da Fanpage, vicino alle fonti di Angela.