Roberto Farnesi è stato ospite del programma La vita in diretta. L’attore ora impegnato cn Il Paradiso delle Signore, che tanto piace al pubblico della Rai, si è raccontato a Lorella Cuccarini. Ha provato a schivare le domande a lungo, come commentano i fan della trasmissione sui social, ma la conduttrice è comunque riuscita a scucirgli qualche informazione.

Il passato nei fotoromanzi fino al successo

Ha iniziato da giovane Roberto Farnesi, quando ha lasciato Pisa per andare a Milano, dove ha cominciato la carriera di modello. Al primo provino “Io ero indeciso, invece Sebastiano Somma mi disse di prendere al volo l’occasione“.

Da quel momento le cose hanno cominciato a cambiare ed è iniziata “una fase un po’ goliardica“. Poi le cose si sono evolute di nuovo, ed è cominciata la carriera di attore: “Ho puntato su Roma dopo la morte purtroppo, di mio padre che ho perso molto presto e ho deciso di fare questo lavoro in modo serio“. Poi la fama, la carriera di attore che l’ha portato ad affermarsi in televisione. Alla fine è arrivato anche Ballando con le stelle: “Ero terrorizzato. È davvero tosta, non è così semplice!“.

Guarda il video