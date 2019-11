La notizia è di questi ultimi minuti e le notizie sono ancora frammentarie. Poco dopo le 10.30, su un treno in viaggio tra Bologna e Reggio Emilia, una donna è stata accoltellata. La donna è stata portata in ospedale e sarebbe in gravi condizioni. L’aggressore sarebbe stato fermato.

Aggressione a bordo di un treno

Sembra che la donna e il suo aggressore si conoscessero, da quanto riferito da Repubblica lui sarebbe un inserviente salito a bordo a Torino. È stata accoltellata ed è stata portata via intubata dopo i primi soccorsi alla stazione di Bologna. Al momento il treno è rimasto fermo per permettere alla Polizia Scientifica di fare tutti i rilievi del caso.

I passeggeri a bordo sono stati trasferiti su altri convogli.

Sembra, da quanto riporta Repubblica, che un passeggero sia intervenuto per cercare di salvare la donna e che per questo sia rimasto ferito anche lui, ma non sarebbe grave.