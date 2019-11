Lady Gaga, che presto sarà Patrizia Reggiani in un film, è stata intervistata recentemente da Oprah Winfrey. La cantante ha rilasciato una dichiarazione che sta facendo discutere i fans di tutto il mondo. Infatti, ha rivelato di non aver mai avuto una storia con Bradley Cooper ma che il loro legame è stato solo una recita realistica per poter far cadere in inganno il pubblico.

Lady Gaga, la relazione con Cooper è stata inventata

Sono delle parole inaspettate, un vero e proprio fulmine a ciel sereno, quelle pronunciate da Lady Gaga per la copertina di Elle, intervistata da Oprah Winfrey. La cantante protagonista di A Star is Born ha ammesso che la love story col collega di set Bradley Cooper è stata solo una recita a cui anche la stampa ha contribuito, seppur involontariamente.

Nello specifico, la sceneggiata ha avuto il suo apice nell’esibizione agli Oscar 2019 quando la cantante e Bradley Cooper hanno interpretato al pianoforte Shallow, il brano inserito nella pellicola. Ecco cosa ha detto Lady Gaga: “Dovevamo ricreare una storia d’amore ed è normale che il nostro obiettivo fosse riprodurre una relazione il più possibile reale”. Da qui, la trovata alla cerimonia degli Oscar: “Volevamo che il pubblico sentisse quei sentimenti”.

Quindi, la storia che ha fatto sognare e discutere mezzo mondo sarebbe solo una recita per bucare l’obiettivo. Tutto è stato studiato nei minimi particolari. “Se ci fosse stata una vera relazione d’amore, non sarei mai riuscita a suonare con lui il pianoforte. Alla fine di ‘Shallow’ il pubblico ha applaudito e noi ci siamo fatti i complimenti” ha detto la cantante.

Bradley Cooper, vera la rottura con Irina Shayk

In realtà, seppur ora si sia venuto a sapere che la loro relazione sia stata solo una farsa, una cosa vera c’è: la separazione da Irina Shayk. Quest’ultima è l’ex compagna di Bradley Cooper con cui si è lasciata nei mesi scorsi, per quanto saputo fino a questo momento, proprio a causa del “tradimento” dell’uomo con Lady Gaga.

Quale saranno le vere cause di questa rottura? Possibile che anche lei faccia parte della sceneggiata?

La top model russa, infatti, sembrerebbe non essersi ancora fidanzata e dedicare tutto il suo tempo a Lea, la figlia avuta da Bradley Cooper.