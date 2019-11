Incidente in zona Portuense a Roma, dove una donna di 79 anni avrebbe perso il controllo dell’auto e avrebbe travolto i pedoni in attesa alla fermata dell’autobus. In tutto 5 feriti, tra cui una donna con le due figlie di 9 e 7 anni, che sarebbe in codice rosso.

Roma, 79enne travolge pedoni alla fermata dell’autobus

Sono ancora in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente avvenuto oggi in via Oderisi da Gubbio, Roma. Secondo le prime ricostruzioni, una 79enne sarebbe finita contro la fermata del bus, travolgendo le persone in attesa.

Una donna sarebbe in gravi condizioni ed è stata trasportata all’ospedale San Camillo in codice rosso, mentre le figlie, ferite meno gravemente, sono ricoverate al Bambin Gesù di Roma.

Illesa l’automobilista a cui la Polizia ha sequestrato la Toyota Corolla mentre proseguono gli accertamenti.