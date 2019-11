Una serata scatenata quella di Barbara d’Urso che si prepara alla puntata di questa sera di Live – Non è la d’Urso. Una serata all’insegna dell’euforia e del divertimento che la conduttrice ha voluto trascorrere in una balera milanese con gli amici di sempre, Giovanni Ciacci e Marco Carta.

Serata in balera per d’Urso, Ciacci e Carta

Lucine e colori anni ’80 per una festa dal sapore retrò, scintillante e spumeggiante goduta in ottima compagnia. Una pacifica serata all’insegna della leggerezza quella di Barbara d’Urso che nei momenti di pausa tra una diretta e l’altra si rinfranca l’animo e distende i nervi gustandosi una serata danzante in balera.

Il tutto viene ovviamente documentato su Instagram attraverso stories da cui traspare in toto l’ilarità del momento. Balli, passi di danza che sfuggono al trascorrere inesorabile del tempo, buona musica e un po’ di spensieratezza: ingredienti chiave per una notte milanese ben riuscita.

Il divertimento a passo di danza

Al suo fianco, al grido di #balera, c’è l’amico Giovanni Ciacci che non è meno entusiasta di lei, lanciato nel vortice della festa. Con loro, molto divertito, anche Marco Carta: il cantante forgiato da Amici di Maria De Filippi recentemente al centro della cronaca per il furto alla Rinascente per il quale è stato definitivamente assolto lo scorso 31 ottobre.

Nel mirino della fotocamera dei cellulari di Ciacci e della d’Urso c’è finita su tutte una coppia di ballerini degni di Ballando con le Stelle, due assi vincenti della balera da far impallidire anche i ballerini di Maria De Filippi.

Anche fuori dallo studio televisivo, la vita di Barbara d’Urso è scandita dalla musica. A riprova di ciò anche numerosi video che puntualmente la conduttrice di Mediaset pubblica sulla propria pagina Instagram in cui si mostra propriamente alla sbarra, pronta per il riscaldamento mattutino che tanto giova a quelle gambe che tutte le invidiano, 20enni incluse.