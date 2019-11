Anche Cannavacciuolo è pronto ad approdare in solitaria sul piccolo schermo con uno show-academy tutto suo. Dopo il debutto con Cucine da Incubo che ha permesso allo chef stellato, tra più amati d’Italia, di conquistare il pubblico e l’ascesa televisiva con il ruolo di giudice a Masterchef Italia, Cannavacciuolo è ora pronto ad aprire la sua scuola.

Antonino Chef Academy: il debutto su Sky

Lo abbiamo visto dare pacche sulla schiena al grido di “Addios” nel dietro le quinte di quelle che possiamo descrivere essere state le “peggiori cucine d’Italia”; poi abbiamo imparato ad amare la sua aurea di giudice gigante-buono tra le postazioni di Masterchef, saltando da una mistery box ad una prova in esterna; in ultimo ora, il tocco finale.

Antonino Cannavacciuolo continua nella sua ascesa televisiva preparandosi ora a vestire i panni di professore-chef nella sua personalissima scuola mediatica, la Antonino Chef Academy.

Allievi tra le “cucine di scuola” e un prestigioso premio

Si stanno per spalancare le porte della scuola di cucina che verrà presieduta da un professore di spicco, Antonino Cannavacciuolo. Lo chef stellato è infatti pronto a lanciarsi nella sua nuova impresa in onda su Sky da questa sera alle 21.15. Non mancheranno davanti a lui ovviamente gli alunni che prenderanno alla lettere i preziosi consigli culinari dello chef napoletano che indubbiamente non mancherà di svelare qualche piccolo segreto che ha reso così peculiare e celebre la sua cucina.

Ci saranno parti teoriche ma soprattutto pratiche tra i fornelli di una cucina televisiva che insegnerà tanto agli alunni presenti in classe quanto agli alunni da casa. In classe, tra le “cucine di scuola” giovanissimi allievi tra i 18 e i 23 anni di età che non si scamperanno nemmeno i compiti da casa né i test.

Ovviamente ci sarà poi alla fine del programma un “migliore”, il vincitore che spiccherà nel corso delle puntate della Antonino Chef Academy e che si aggiudicherà un grande onore: entrare direttamente nelle cucine dello chef di Villa Crespi, il suo ristorante che vanta 2 stelle Michelin.