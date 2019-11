Luana Colussi a Storie Italiane ha raccontato i suoi ultimi 5 anni, dalla fine del matrimonio alla scelta di vivere la castità. In studio molti altri hanno raccontato storie simili alla sua, la scelta della Colussi non nasce però da una esigenza religiosa.

Il matrimonio e la castità

“Da quando è finito il matrimonio… devo dire ho sofferto tanto e ho metabolizzato la cosa piano piano, poi ho cominciato a pensare a me stessa…La mia principale preoccupazione era occuparmi delle mie figlie…“, racconta la Colussi. Una fine difficile che l’ha portata però a una lunga riflessione. Non si è buttata immediatamente in una nuova storia e alla fine, dopo 5 anni, è ancora casta.

“La cosa che mi è mancata di più non era fare l’amore ma la tenerezza, l’amore…Ho intrapreso questa strada per trovare quel calore… “, ha spiegato.

