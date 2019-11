Finito una Tale e Quale ne inizia subito un altro. Proprio così, l’amato programma d’intrattenimento firmato Rai è pronto a tornare nonostante la classica edizione sia appena giunta al termine. Seguendo la tendenza del momento, arriva la versione “nip” del programma condotto da Carlo Conti.

Carlo Conti torna con una nuova edizione dello show

Il format sarà pressoché lo stesso ma a cambiare saranno in concorrenti che non saranno altri vip ma persone comuni, del tutto sconosciute al pubblico e che forse, per bravura e talento diventeranno celebri a posteriori. Carlo Conti, impegnato fino allo scorso venerdì con la versione ufficiale di Tale e Quale Show, vinta da Antonio Mezzancella ma che ha visto scalare il successo anche Francesco Monte, una vera rivelazione per il programma, sarà nuovamente incaricato di condurre la versione per le “not normal people“.

Tali e Quali Show: i concorrenti diventano “nip”

L’appuntamento sarà canonicamente su Rai1 il venerdì sera a partire dal venturo 22 novembre e il nome sarà del tutto simile se non per qualche lettera: Tali e Quali Show. Un’allusione all’impegno che dovranno dimostrare le persone comuni chiamate a partecipare per sembrare verosimili alle icone che dovranno imitare.

Le novità in giuria: c’è anche Antonella Clerici

Di fronte a loro, come sempre, una giuria che li valuterà e che decreterà di serata in serata un vincitore sino ad arrivare alla finalissima che vedrà trionfare una sola persona.

Chiamati a giudicare i concorrenti “nip” i medesimi giudici della versione “vip”: vedremo dunque nuovamente sul piccolo schermo Loretta Goggi, l’intimo amico di Conti Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Qualche novità però sembra esserci anche dietro i banchi della giuria: si aggiunge alla triade d’oro anche un’altra grande amica di Conti, nientemeno che Antonella Clerici, chiamata a rapporto insieme a Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.