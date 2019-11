Uniti da una vita, nel segno di un amore da favola che profuma di eternità: è l’identikit della coppia di sposi più vecchia del mondo, 105 anni lei e 106 lui, il cui matrimonio è entrato nel Guinness World Records. John e Charlotte Henderson sono i coniugi più anziani del pianeta ed è tutto frutto di un’unione vincente. Il loro segreto? Lo ha rivelato il fortunato marito ai microfoni di Cnn.

John e Charlotte Henderson, un amore da record

Esiste un amore capace di resistere agli urti del tempo? Stando alla testimonianza dei coniugi Henderson, non c’è ombra di dubbio. 80 anni di matrimonio da festeggiare il 15 dicembre 2019, entrambi hanno superato il secolo di vita.

105 anni lei, 106 lui, gli sposi John e Charlotte hanno un’età complessiva di 211 anni e sono la coppia vivente più vecchia del mondo. La loro unione da record ha stregato il mondo, dimostrando di aver sfidato (e vinto) ogni ostacolo dell’esistenza.

Le nozze risalgono al 1939 e, secondo quanto riportato dalla Cnn, la loro luna di miele costò appena 7 dollari. Giusto il necessario per una romanticissima e fugace parentesi d’amore in una camera d’albergo.

John Henderson è nato il 24 dicembre 1912, sua moglie l’8 novembre 1914 e vivono in Texas, negli Stati Uniti, precisamente nella città di Austin.

Il loro matrimonio è stato riconosciuto dal Guinness World Records, che ha pubblicato una scheda della straordinaria coppia sul sito ufficiale.

Il segreto di un’unione vincente

I coniugi Henderson si sono incontrati nel 1934, e non si sarebbero mai più separati. La scintilla sarebbe scoccata in un’aula universitaria, dove lei stava studiando per diventare insegnante.

La giornalista Kalyn Norwood ha pubblicato un bellissimo scatto della coppia, che si mostra sorridente e carica di energia.

Qual è il segreto della loro unione inossidabile? “La gentilezza verso il coniuge“, ha rivelato John Henderson, certo che a fare da tappeto a un rapporto eterno siano la cordialità e una vita senza troppe pretese.