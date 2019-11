Ospite a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica, Elodie ripercorre con la mente un anno ricco di eventi importanti. Dal successo del suo ultimo singolo Margarita all’amore con il rapper Marracash, per la cantante sono stati mesi davvero intensi a livello sia professionale sia sentimentale.

L’amore con Marracash

È davvero un periodo d’oro per Elodie. La cantante, seconda classificata nella quindicesima edizione del talent show di Maria De Filippi Amici, ad oggi è reduce dal successo del suo singolo estivo Margarita, in collaborazione con Marracash. Proprio in questa occasione la ragazza ha avuto modo di approfondire la conoscenza con il rapper, una conoscenza che è presto sfociata in qualcosa di ben più serio.

I due artisti, infatti, sono ufficialmente fidanzati e la loro love story sta procedendo a gonfie vele. Un momento di grande serenità a livello personale, come racconta alla rivista Vanity Fair: “Ora mi sento un’adolescente“. Per poi spendere dolci parole d’amore al suo compagno: “Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista“.

“Quando mi sento agitata, ballo come mia nonna“

Seduta al tavolo di Che Tempo Che Fa, ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica 10 novembre, Elodie è apparsa visibilmente emozionata.

Per combattere il nervoso e l’agitazione, la cantante rivale un inedito aneddoto privato: “Quando mi sento agitata, ballo come mia nonna“. Parole d’affetto che hanno suscitato grandi sorrisi fra il pubblico. La cantante, durante la trasmissione di Rai 2, ripercorre poi quelli che sono stati i principali successi della sua carriera, a cominciare dal secondo posto ad Amici 15 per poi proseguire con l’avventura a Sanremo 2017 con il brano Tutta colpa mia, che la classificò all’ottava posizione. Su una sua nuova possibile partecipazione al Festival 2020 targato Amadeus, la ragazza non si sbilancia ma ammette che le piacerebbe ricalcare nuovamente il palco dell’Ariston.

In attesa di conferme ufficiali, i fan della cantante possono ancora sperare.