Una donna, passeggiando nei pressi di un piccolo lago in Cina, ha notato la presenza di un pesce da un aspetto singolare ed incuriosita ha filmato la scena con il suo cellulare. Un piccolo filmato che una volta caricato sui social, è diventato virale.

Avvistato un pesce dal “volto umano”

La vicenda è accaduta nel villaggio di Miao nel Kunming, in Cina Meridionale. La particolarità del pesce in questione era dovuta alle sembianze del suo volto, simili a quelle di un volto umano. Nel video diffuso sul web si può vedere come il pesce che nuota e piano piano si avvicina alla donna, la quale, prontamente, con il suo smartphone ha immortalato quegli attimi del tutto inaspettati.

Guarda il video:

Un curioso effetto ottico

Il muso del pesce mentre nuota sott’acqua ricorda i lineamenti di una faccia di un essere umano, ma non appena si avvicina alla riva e si mostra meglio di fronte alla fotocamera della donna, si nota come in realtà si tratti di un normalissimo pesce, il cui muso non ha nulla a che vedere con un volto umano.

“L’inganno” che ha fatto credere, in un primo momento, alla presenza di un pesce fuori dal comune è stata la presenza di alcune ombre e macchie che ne hanno confuso i lineamenti, generando un insolito e curioso effetto ottico.

Infatti, osservando bene le immagini diffuse online, è evidente come sulla testa del pesce ci siano alcuni punti scuri che ricordano due occhi, due linee verticali che sembrano disegnare i lati di un naso e uno orizzontale che riporta alla mente le linee di una bocca.