Piccolo incidente per Mara Venier. Si sa che molti degli incidente avvengono in casa, e anche la conduttrice di Domenica In ha avuto a che fare con questo piccolo problema. Niente di grave comunque, la Venier andrà in onda regolarmente domenica sulla Rai.

Mara Venier “steccata”

“Sempre scalza in casa… ecco cosa capita“, scrive Mara Venier su Instagram dove posta anche un video in cui la si vede accompagnata fuori dall’ospedale. Un po’ claudicante ma comunque in ottima salute: “Siamo alle solite“, aggiunge. Nel video, comunque, rassicura i fan: “Niente di grave, due dita steccate“, dice Mara Venier. “Andiamo in onda.

Domenica si va in onda“, assicurano. “Anche con la distorsione del ditone”, ed ecco spiegato il problema riportato. Niente di grave, e contando il buon umore della Venier… domenica se ne vedranno delle belle.

