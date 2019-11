Paura per Leiji Matsumoto, il papà di Capitan Harlock, il personaggio anime più amato di tutti i tempi. L’artista giapponese è stato colpito da un ictus durante la sua visita a Torino.

Ictus per Matsumoto

82 anni, Leiji Matsumoto è stato colpito da un ictus mentre si trovava nella sua camera d’albergo a Torino. Secondo quanto riferisce La Stampa, il disegnatore era atteso sul ristotram per un giro turistico della città, ma pare non essersi sentito bene e così è rimasto in albergo, dove poi è stato colto dall’ictus. Matsumoto è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Molinette, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

In visita a Torino

Il disegnatore si trova nel capoluogo piemontese per una visita all’associazione che porta il suo nome. Ieri la visita presso il comune di Torino, dove il disegnatore ha ripercorso i 40 anni di vita di Capitan Harlock.