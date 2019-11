Il celebre tennista Nicola Pietrangeli è stato ospite della puntata di mercoledì 14 novembre di Vieni da me, condotto da Caterina Balivo.

L’ex sportivo si è lasciato andare in una serie di dichiarazioni controverse che hanno fatto gelare il pubblico in studio e la stessa conduttrice, che ha replicato sul momento.

L’uomo ha anche parlato della sua vita sentimentale e della relazione con la conduttrice Licia Colò.

Le controverse affermazioni di Pietrangeli

Pietrangeli, durante il segmento della “cassettiera”, dove si ricordano momenti della vita del personaggio, ha detto: “Sono nato l’11 settembre. Avevo chiesto per il mio compleanno ai miei amici di New York di fare un po’ di rumore, ma ne hanno fatto troppo”.

Caterina Balivo, come lo studio, è rimasta di sasso a questa battuta, alla quale ha risposto: “Sì, però, è legata a una cosa troppo tragica”.

Poi è arrivata la seconda gaffe dello sportivo. Parlando della sua attrazione per le donne più giovani di lui, ha infatti affermato: “È un vizio che ho io. Mi chiamano vecchio pedofilo”. Anche in questa occasione la conduttrice si è trovata costretta ad replicare con un secco “Non scherziamo su queste cose”.

Gli amori passati di Pietrangeli

Lasciato da parte il momento di imbarazzo inizale, l’intervista al tennista oggi 86enne è andata avanti.

Pietrangeli ha parlato della lunga storia avuta con Susanna Artero, sua moglie per ben 18 anni da cui ha avuto 3 figli maschi. “Il mio unico rammarico è non aver avuto una femmina” ha infatti confessato l’uomo.

Dopo la fine del matrimonio, l’ex sportivo ha avuto una lunga relazione di 8 anni con la celebre conduttrice Licia Colò, che aveva 29 anni in meno di lui. Proprio riferendosi a lei, è venuta fuori la gaffe del “vecchio pedofilo”…

Alla domanda se adesso è legato sentimentalmente a qualcuno, Pietrangeli ha risposto: “Sono single da 2 mesi.

Mi ha lasciato dopo quattro anni. Sono sempre stato lasciato. Provare per credere” ha commentato in modo ironico l’uomo al termine dell’intervista.