Ospite a Verissimo, l’ex tronista di Uomini e donne Francesco Monte si racconta in un’intervista alla padrona di casa Silvia Toffanin. Il ragazzo ripercorre la sua esperienza a Tale e quale show, dove nell’ultima edizione del programma si è messo in risalto diventando una piacevole sorpresa. Per Monte, poi, l’intervista tocca temi più scottanti come l’amore e la sua relazione con la ragazza che ad oggi gli fa battere di più il cuore: Isabella.

L’esperienza a Tale e quale

Francesco Monte è stata una delle sorprese dell’ultima edizione del programma di Carlo Conti Tale e quale show, in cui il pubblico ha potuto scoprirlo nell’inedita veste di cantante.

Il risultato è stato più che positivo e il ragazzo a Verissimo racconta tutte le sue sensazioni su un’avventura meravigliosa: “Sono felice e soddisfatto dell’esperienza vissuta a Tale e quale che mi ha anche distratto da quello che stava succedendo nella mia vita. Ho imparato tante lezioni ma ho anche ricevuto tanti schiaffi morali. Il canto è stata una sorpresa anche per me, ma ho sempre saputo in realtà di essere intonato. Canticchio sempre dalla mattina alla sera, sin da bambino“.

“Si chiama Isabella ed è pugliese“

Per Francesco Monte è un periodo d’oro, non solo a livello professionale ma anche a livello sentimentale.

Il cuore dell’ex tronista, infatti, è tornato a battere e questa volta per una ragazza di nome Isabella. Dopo la rottura della relazione con Giulia Salemi, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, a cui entrambi parteciparono, per Francesco Monte è arrivata la svolta. A raccontarla è il diretto interessato, che presenta al pubblico di Silvia Toffanin la nuova fidanzata: “Lei si chiama Isabella ed è pugliese, di Molfetta. Stiamo insieme da quasi 6 mesi. Io già ero riservato per conto mio e se alcune cose sono state messe in giro è perché le mie ex fidanzate mettevano cose su di me in giro.

Io i social li ho sempre usati poco, non è la mia attrazione principale. Preferisco passare il tempo vivendolo. Lei è speciale per la sua estrema normalità, e su questo ci ritroviamo. Dove ci ritroviamo è sempre casa nostra e stiamo bene“.

Nessun tradimento a Giulia Salemi

Inevitabile, poi, un riferimento alla rottura con Giulia Salemi, sulla quale i giornali di gossip hanno versato chilometri e chilometri di inchiostro. Il ragazzo a Verissimo cerca di fare chiarezza spiegando i motivi della rottura ed escludendo ogni possibile tradimento di lui verso la ragazza: “Ormai i tradimenti mi vengono associati ad ogni mia relazione. Mi sono reso conto di non avere quella spinta in più per andare avanti. Eravamo innamorati, ma vivendo ti rendi conto di alcune cose, abbiamo vissuto e proseguendo non ci siamo trovati. Abbiamo trovato la forza e il coraggio di chiudere una relazione che non faceva né per me né per lei. Io e Giulia abbiamo chiuso la nostra relazione come persone civili, se poi la gente vuole associare altro, è un problema loro. Possiamo parlare di tutto ma di un tradimento che non c’è stato, no. Sono infastidito di ribadire una situazione che avevo già ribadito tempo fa“.