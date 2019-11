Paura oggi in provincia di Napoli, dove dei rapinatori hanno sparato a sangue freddo a degli agenti di polizia intervenuti per fermarli. Nello scontro a fuoco sono state coinvolte due pattuglie di agenti di polizia e una in borghese.

Rapinatori sparano su due agenti

La sparatoria si è verificata a San Giorgio a Cremano. I rapinatori erano stati sorpresi mentre fuggivano da un appartamento. Secondo quanto ricostruito, i ladri sono si stavano calando da un balcone quando due pattuglie della polizia e una di agenti in borghese sono intervenuti per fermarli. Pare sia iniziato un conflitto a fuoco tra agenti e rapinatori, questi ultimi hanno sparato ad altezza d’uomo, fortuanatamente senza colpire nessuno.

Dopo lo scontro i ladri sono fuggiti e ora sono ricercati.

