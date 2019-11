La situazione ad Hong Kong si fa sempre più critica, gli scontri tra polizia e studenti del politecnico si sono inaspriti. La polizia ha annunciato di essere pronti a sparare se necessario.

Hong Kong: scontri tra polizia e studenti

Secondo quanto riferito da SkyTg24, la situazione è molto difficile. Continuano infatti gli scontri tra polizia e manifestanti. Gli agenti sembrano aver occupato il politecnico e attualmente sono in corso le operazioni di dispersione degli attivisti. Pare che abbiano usato cannoni d’acqua e lacrimogeni, ma la situazione sembra ormai sull’orlo del collasso.

Secondo quanto riferito dall’inviato Sky, molti studenti sono già stati arrestati e ad alcuni sono stati confiscati i cellulari.

Stessa sorte è toccata a diversi giornalisti che pare non avessero con loro gli accrediti stampa.

La polizia non esclude l’uso della forza

Attraverso un comunicato diramato la notte scorsa, la polizia ha fatto sapere che non è escluso l’uso della forza e il ricorso alle armi da fuoco e letali. “Se i manifestanti continuano con azioni pericolose, non potremmo avere altra scelta che ricorrere all’uso minimo della forza, inclusi colpi d’arma da fuoco”, questo è quanto dichiarato dal portavoce della polizia Louis Lau in una conferenza stampa.

Le drammatiche immagini sui social

Se tramite i canali ufficiali e d’informazione le informazioni sono scoraggianti, le immagini che circolano sui social mostrano un quadro ben peggiore.

Alcuni utenti hanno condiviso immagini che ritraggono gli agenti lanciare gas lacrimogeni sulla folla; in un video si vedono gli studenti del politecnico usare i loro corpi per resistere alla polizia.

The most terrible thing in this video is, the students of #PolyU are using their bodies to resist, throwing back the canisters in the tear gas rain.

Their president is absent and stay quiet, #HongKong gov’t officials do nothing but let the police kill ‘empic.twitter.com/giye4p6oKd — Nikki😷 (@nikki_miumiu) November 17, 2019

The @hkpoliceforce is now firing teargas in TST. Lazer pointers can be seen through the smoke#PolyU#HongKongProtest pic.twitter.com/E6c3abNE31 — Zeerak Khurram (@zerakhuram) November 17, 2019

In un’altra foto si vedono medici e volontari seduti con le mani legate dietro la schiena, sono in stato di arresto. Hong Kong ormai sembra essere una polveriera pronta ad esplodere.

#BREAKING Medical volunteers arrested, their hands tied and locked like fugitives. This is outrageous. The HK govt has lost control over police force. A violent bloodshed is under way. pic.twitter.com/xlV6NFgNBi — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) November 17, 2019

Credits immagine in alto: Twitter/ Antony Dapiran