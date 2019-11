Dramma nel pomeriggio a Lecco, dove un bambino di 9 anni è stato investito da un’auto. Trasportato in elicottero in ospedale, le sue condizioni sono gravi.

Scende dal marciapiede e viene investito

Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 14 il piccolo stava passeggiando su un marciapiede. Pare essere sceso in strada proprio mentre un’auto guidata da un uomo di 88 anni stava passando.

L’anziano non è riuscito a frenare in tempo e il bambino è stato preso in pieno. Immediati i soccorsi, sul luogo sono giunti un’automedica, un’ambulanza e un elicottero che ha trasportato il bambino presso l’ospedale Manzoni di Lecco.

Al momento le sue condizioni sono gravi.