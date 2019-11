L’appuntamento musicale con Domenica In vede quest’oggi come ospite Stash, frontman della band The Kolors. Il cantante napoletano descrive il suo rapporto con i genitori e l’importanza che rivestono nella sua vita, sia per il loro sostegno sia per i sacrifici compiuti per supportarlo nella sua avventura musicale.

“Sono parte di ciò che mi sta accadendo“

Stash Fiordispino, meglio conosciuto come Stash, cantante dei The Kolors, è ospite a Domenica In da Mara Venier. Il ragazzo napoletano racconta i suoi primi approcci con la musica, rivelando che questa passione è stata coltivata in famiglia. Avendo il padre musicista, il ragazzo è cresciuto a suon di musica: “Papà scrive totalmente diverso da me, è molto più rockettaro“.

Ma il rapporto di Stash con entrambi i genitori è davvero indissolubile: “La mia famiglia mi ha sempre aiutato in qualsiasi modo. Mi ricordo tutte le volte che è stato difficile coltivare questo sogno, tutte le volte che mi pagavano il biglietto per Londra perché volevo conoscere nuovi stili musicali, per trasferirmi a Milano per frequentare l’Accademia. Ringrazio il cielo per avere loro, perché sono parte di tutto quello che mi sta accadendo. Anche nei momenti negativi nella vita privata, mamma è sempre la persona che ti dà il consiglio più sincero“.

Delusioni? “Credo tanto nel destino“

Ma nella vita non è stato tutto rose e fiori per Stash, che rivela che i momenti bui sono stati diversi. La sua filosofia di vita, però, è quella di credere nel destino e in tutto ciò che la vita gli può riservare, di positivo o di negativo. Queste le sue parole: “Delusioni ne ho avute, ma penso che siano comunque messaggi. Credo tanto in quello che si chiama destino e si impara anche dalle delusioni. A volte ci chiediamo perché ci capitano queste cose, ma in realtà è la vita che ci sta insegnando qualcosa.

Secondo me le cose vanno superate apprendendo da quello che ci capita“.