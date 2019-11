La febbre da Festival di Sanremo si fa sempre più alta. Amadeus ha risposto alle domande della stampa in occasione della Milano Music Week. Ma ancora nessuna risposta su co-conduttori, dopo tutte le voci su Belen e su Chiara Ferragni.

Un festival… internazionale

Manca qualche mese al 70esimo Festival di Sanremo. “Ho sempre pensato che a Sanremo la presenza internazionale sia molto importante, se non fondamentale. Guai se non ci fosse. Non dobbiamo chiuderlo nel mondo solamente italiano, è il festival della canzone italiana ma deve avere un respiro internazionale“. Torneranno quindi gli ospiti internazionali, anche se ancora Amadeus non si sbilancia e non fa nomi.

Addio a Baglioni, quindi, che voleva solo ospiti italiani. Il conduttore ha ricordato vecchi duetti con star internazionali: “Questo ha permesso di far conoscere la canzone italiana all’estero. E’ fondamentale che artisti internazionali vengano a Sanremo“.

Il Dopofestival invece da questa nuova edizione diventerà Altro Festival e andrà in onda solo su RaiPlay, rivela Ansa: “Sono due mondi che devono coesistere: la tradizione e l’innovazione“, ha detto ancora Amadeus